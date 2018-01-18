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Hükümetten Kazakistan ve Özbekistan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da otobüste çıkan yangın dolayısıyla taziyelerini iletti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  Kazakistan'da otobüste çıkan yangında, çoğu Özbekistan vatandaşı 52 kişinin  yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
 
Çavuşoğlu, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil  şifa, dost ve kardeş Kazakistan ve Özbekistan'a başsağlığı diliyorum."  ifadelerini kullandı.
 
Kazakistan İçişleri Bakanlığı Olağanüstü Durumlar Komitesi  Temsilcisi Ruslan İmankulov, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeki  yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktığını belirtmişti.
 
İmankulov, "Otobüste 55 yolcu ve 2 şoför bulunuyordu. 5 yolcu yaralı  kurtarıldı. Diğerleri yaşamını yitirdi." demişti.
 
Kazinform haber ajansı, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi  gönderildiğini, yolcuların hepsinin Özbekistan vatandaşı olduğunu duyurmuştu.

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