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Bakan Soylu'dan Diyarbakır'daki patlamayla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da meydana gelen patlama sonrası açıklamalarda bulundu. Soylu, patlamanın tamir sırasında meydana geldiğini belirterek, 'Dışarıdan müdahale yok. Tamir sırasında araçtan kaynaklanan patlama oldu. 1 kişi enkaz altında. 1 ağır yaralı var, hafif yaralılar da var' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'daki patlamayla ilgili açıklama yaptı.
 
İstanbul'da konuştuğu sırada gelen notu paylaşan Soylu, "Diyarbakır'da bir patlama olmuştu. Oradaki çevik kuvvet binası içindeki bir kademede. Yani araçların tamir -bakım yapıldığı bir yerde  Dışarıdan bir  müdahale olup olmadığına arkadaşlarımız bakıyordu. Şu an da dışarıdan bir müdahale olmadığı, tamir sırasında araçtan kaynaklanan bir patlama olduğu... 1 kişi enkaz altında, AFAD yaşadığını söylüyor. 1 ağır yaralı var,  hafif yaralılar da var. Allah beterinden saklasın" dedi.
 
 

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