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Hükümetten sanatçıları hedef alan Kılıçdaroğlu'na tepki: Hakaret etmeye hakkınız yok

Adalet Bakanı Gül: '(Kılıçdaroğlu'nun sanatçıları hedef alan ifadeleri) Siz İstanbul'dan kalkıp sınırda Mehmetçik ile hemhal olan birilerine ancak teşekkür edersiniz ama hakaret etmeye hakkınız yok. Siz de gidin siz de beraber olun, yakışan budur'

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