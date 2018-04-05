Hükümetten sanatçıları hedef alan Kılıçdaroğlu'na tepki: Hakaret etmeye hakkınız yok
Adalet Bakanı Gül: '(Kılıçdaroğlu'nun sanatçıları hedef alan ifadeleri) Siz İstanbul'dan kalkıp sınırda Mehmetçik ile hemhal olan birilerine ancak teşekkür edersiniz ama hakaret etmeye hakkınız yok. Siz de gidin siz de beraber olun, yakışan budur'
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.