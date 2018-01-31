Hükümetten tek tip kıyafet açıklaması: Yasa yürürlüğe girdi
Tutuklu ve hükümlülere yönelik tek tip kıyafet uygulaması hakkında açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 'Yasa yürülüğe girdi. Adalet Bakanlığı bu konuda bir yönetmelik çalışması yapıyor. Bildiğim kadarıyla yönetmelik son aşamaya geldi. O yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra bu yasanın hükümleri uygulanacak.' dedi.
- AA
Tutuklu ve hükümlülere yönelik tek tip kıyafet uygulaması hakkında açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Yasa yürülüğe girdi. Adalet Bakanlığı bu konuda bir yönetmelik çalışması yapıyor. Bildiğim kadarıyla yönetmelik son aşamaya geldi. O yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra bu yasanın hükümleri uygulanacak." dedi.
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