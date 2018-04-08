'Türkiye'de bulunan Yunanistanlı askerler takas konusu değildir'
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: 'Türkiye'de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerler takas konusu değildir.'
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Türkiye'de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerler takas konusu değildir."
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Kemal Kılıçdaroğlu) Maalesef her zaman olduğu gibi yalan söylemekte son vites yola devam ediyor. Bu gidişle çok feci bir kaza olacak. Bu kadar yalanı bu yollar da duble yollar da kaldırmaz, otoban da
kaldırmaz, Türk milleti hiç kaldırmaz."
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