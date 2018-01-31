Hükümetten Zeytin Dalı açıklaması: Harekatın sınırı Afrin'dir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı'nın sınırı Afrin bölgesi. Bu harekat hedefine ulaştığında Türkiye burada duracak, hiç demedik. Bu harekatın adı, hedefi bu. Bu harekat bakımından sınır bu. Ama Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi Münbiç'e ve Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatlar, bunlar ayrı harekatlar." dedi.

MÜNBİÇ'TEKİ ABD ASKERLERİ

Türkiye ile ABD'nin karşı karşıya gelmemesi gerektiğini söyleyen Bozdağ, "Biz 'gelmesin' diye uğraşıyoruz ama bu sadece Türkiye'nin uğraşıyla olacak bir iş değil. Aynı şekilde ABD'nin de arazideki görevlilerini, Türkiye ile karşı karşıya gelmemeleri konusunda uyarması ve onların da Türkiye ile karşı karşıya gelmemeye özen göstermesi gerekir." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefinin Afrin olduğunu belirten Bozdağ, "Hedefin Afrin'deki teröristleri, terör örgütlerini temizlemek olduğunu söylüyoruz. Burası başarıya ulaştıktan sonra biz çok net şekilde söylüyoruz. Türkiye'nin sınırını, toprak bütünlüğünü ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden ve sınırımız boyunca PKK terör devleti yapılanmasını sağlayacak hiçbir gidişe, oluşuma Türkiye rıza göstermez, buna izin vermez. Kimse de bunu bizden beklememeli." ifadelerini kullandı.

TEK TİP KIYAFET UYGULAMASI

Tutuklu ve hükümlülere yönelik tek tip kıyafet uygulaması hakkında da açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Yasa yürülüğe girdi. Adalet Bakanlığı bu konuda bir yönetmelik çalışması yapıyor. Bildiğim kadarıyla yönetmelik son aşamaya geldi. O yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra bu yasanın hükümleri uygulanacak." dedi.