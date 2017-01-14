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Hükümlü basın mensuplarına 'sizi çok özlemiştik baba' dedi

Adana'da yağma, kapkaç, silahlı tehdit, uyuşturucu suçlarından hapis cezası alan 7 hükümlü yakalandı. Hükümlülerden birinin basın mensuplarına 'Sizi çok özlemiştik baba' demesi herkesi güldürdü.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, yağma suçundan 5 yıl hapis cezası alan Ferhat A., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 5 yıl hapis cezası alan Erhan A., kapkaç suçundan 5 yıl hapis cezası alan Metin A., yağma suçundan 5 yıl hapis cezası alan Feyyat G., bilişim, banka ve kredi kartlarını araç olarak kullanıp dolandırıcılık yapmak suçundan 4 yıl hapis cezası alan Ramazan S., silahla tehditten 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Cercis D., yağma suçundan kesinleşmiş 4 Yıl 8 ay hapis cezası ile aranan Gökhan D.'nin yakalanması için şafak vakti operasyon başlattı. Polis, Gülbahçesi ve Yeşilyurt Mahallesi'nde 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyonda 7 hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Bu sırada yağma suçundan 5 yıl hapis cezası alan Feyyat G. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına el sallayıp gülerek, "Sizi çok özlemiştik baba" diye tepki vermesi herkesi güldürdü. Diğer hükümlülerde "Ne yaptık, birine tecavüz mü ettik, cinayet mi işledik ne çekiyorsunuz" diye tepki gösterdi. Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlüler adliyeye götürüldü.
 

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