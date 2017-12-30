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Hükümlü hırsızı ziyarete geldiler, hırsızlık yaptılar

Hırsızlık suçundan cezaevinde bulunan ağabeyini görmek için geldiği Gümüşhane'de bir evden arkadaşlarıyla yüklü miktarda ziynet eşyası çalan zanlı, polisin teknik takibi sonucu beraberindekilerle yakalandı.

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Gümüşhane'de girdikleri bir evden yüklü miktarda ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hırsızlık suçundan hüküm giyen Gümüşhane E Tipi Cezaevi'ndeki ağabeyini ziyaret için 27 Aralık'ta Diyarbakır'dan Gümüşhane'ye gelen A.K, arkadaşları F.Ç, E.E ve H.Ç ile ziyaretin ardından kentten hemen ayrılmadı. A.K. ve arkadaşları İnönü Mahallesi 15 Şubat Caddesi'ndeki bir apartmanının ikinci katında evin kapı kilidini kırarak çok sayıda ziynet eşyası çaldı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, binanın güvenlik kamerasından eşkallerini ve kaçtıkları aracı belirledikleri zanlıların teknik takiple izlerini sürdü.

Zanlıların özel bir araçla Diyarbakır'a gittiklerini tespit eden ekipler, aracı takibe alarak bu kentin yakınlarında durdurdu.

Ekiplerce araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada evden çalınan ziynet eşyaları ile kapıyı açmak için kullanılan suç aletleri ele geçirildi.

Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zanlıların başka illerde de benzer suçlara karıştıkları öğrenildi.

 

Zanlıların binaya girişleri ile çıkışta ev sahibi ile apartmanın içinde karşılaştıkları anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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