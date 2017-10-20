Hükümlüler cezalarını fidan dikerek çekiyor

Erzurum'da denetimli serbestlikten yararlanarak kamu hizmeti yapan hükümlüler, fidan dikti.

Hükümlüler, cezalarının kalan kısmının infazı için üniversite yerleşkesindeki ormanlık alanda çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, yaptığı açıklamada, hükümlülerin denetimli serbestlik uygulamasından yararlanarak kalan cezalarını kente hizmet ederek geçireceklerini söyledi.

Hükümlülerin bu uygulamayla topluma kazandırıldığını belirten İnal, yaptırılan işlerde hükümlünün becerilerinin dikkate alındığını anlattı.

İnal, şunları kaydetti:

"İş belirlenirken kamuya verilen zararın ödetilmesi ve hükümlünün becerilerinin yanı sıra toplumun güvenliği dikkate alınmaktadır. İlimizde de bu yükümlülüğü yerine getirmek için Cumhuriyet Başsavcılığımız, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, üniversitemiz ve kamu kurumları arasında protokol imzaladık. Bu protokol ile cezalarını infaz eden yaklaşık 15 hükümlü, kalan cezalarını kamu yararına ücretsiz olarak çekiyorlar."

Orman Bölge Müdürlüğü ile 15 bin çam fidanı dikimine Salı günü başlandığı bilgisini veren İnal, sözlerini şöyle tamamladı:

"2017'de 562 hükümlü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz tarafından Erzurum ve yetki alanımızdaki ilçelerimizde toplam 122 bin 958 saat süre ile kamu hizmetlerinde ücretsiz olarak çalıştırılmıştır. Bu sürenin asgari ücret olarak hesaplanmasında 1 milyon 234 lira değerindeki iş ücretsiz olarak yapılmıştır."

Konuşmanın ardından hükümlüler, kurum yetkilileri ile çam fidanı dikti.