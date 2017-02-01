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Hükümlüler Şırnak Belediyesi'nde kamu yararına çalışacak

Şırnak'ta denetimli serbestlik uygulaması kapsamındaki hükümlülerin belediyede kamu yararına çalışmasına ilişkin protokol imzalandı.

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Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Şırnak Belediyesi arasındaki protokol için adliyede tören düzenlendi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ile İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Şırnak Belediyesi Başkanlığına görevlendirilen Turan Bedirhanoğlu katıldı.

Bedirhanoğlu, denetimli serbestliğin modern bir infaz şekli olduğunu, hükümlülerin belediye bünyesinde park bahçe işleri, temizlik hizmetleri, ağaç dikim ve bakımı gibi alanlarda çalıştırılmasıyla kamu yararının da gözetileceğini belirtti.

Başsavcı Patlak da denetimli serbestliğin, kişinin ıslahı ve topluma kazandırılmasını esas alan alternatif bir sistem olduğunu söyledi.

Daha sonra Patlak ve Bedirhanoğlu protokolü imzaladı.

 

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