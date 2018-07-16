Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevini devretti
Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral Yaşar Güler'e devretti.
Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral Yaşar Güler'e devretti.
Konuyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama da, "Genelkurmay Başkanlığı Komuta Devir-Teslim Töreni, 16 Temmuz 2018 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında icra edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı görevi, Millî Savunma Bakanlığına atanan Orgeneral Hulusi AKAR tarafından Orgeneral Yaşar Güler’e devredilmiştir" denildi.
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