Genelkurmay Başkanı Akar: TSK her türlü muharebeye hazır Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Günü mesajı yayımladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü muharebeye hazır olduğunun altını çizen Orgeneral Akar, 'TSK, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, kutsal vatan topraklarına, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı daima görevinin başında ve milletinin emrindedir.” ifadelerini kullandı.