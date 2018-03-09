Hülya Koçyiğit ve Oylum Talu Akbatı’da bir araya geldi

Yaşamı, varlığıyla taçlandıran kadınlar için kutlanılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, anlamlı bir etkinlikle anıldı. Akbatı AVM’nin ev sahipliğini yaptığı keyifli söyleşide, Türk sinemasına yıllarını veren usta sanatçı Hülya Koçyiğit kadının toplumdaki rolüne yönelik görüşlerini paylaştı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" sözleriyle başlayan etkinlik Oylum Talu’nun sunumuyla gerçekleşti. 8 Mart’ın önemine vurgu yapan Hülya Koçyiğit, kadının her katmanında yer alması gerektiğini belirterek, her daim üretimin ve toplumun içinde olması gerektiğinin önemini vurguladı.

“İYİ İNSAN OLMALIYIZ”

Usta sanatçı, dünya genelinde gelenekselleşen 8 Mart’a dair duygularını paylaştığını söyleşide, kadınlara tavsiyelerde bulundu. Koçyiğit, 50 senelik evliliğinden örnek vererek şu ifadeleri kullandı:

“Evliliklerde hiçbir şey zorla olmamalı . İyi insan olma özelliğimizi kaybetmezsek, ilişkilerimizi de sağlıklı bir zemine oturtabiliriz. Her şeyden önce iyi insan olarak yaşayabilmek gerekiyor.

Yuvalarınızı güzelleştirin, zenginleştirin, sevgi çoğaltılabilir. İki tarafa da düşen roller eşittir.

HÜLYA KOÇYİĞİT’TEN 8 MART MESAJI

Eğitimin önemine de değinen Yeşilçam’ın efsane ismi “Kadınların eğitimli olmalarını istiyorum. Kadın, haklarının savunucusu olmalıdır. Biz çok güçlüyüz ve kendimize güvenmeliyiz. Kendimize güvenirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olmaz. Annenin bilgili ve bilinçli olması gerekiyor. Çocuklarımızı aydın, demokrat, özgür ve kendisiyle barışık bireyler olarak yetiştirelim” diyerek 8 Mart mesajını paylaştı.