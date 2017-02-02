Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hülya Sancaklı son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, son yolculuğuna uğurlandı.

  • AA
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
x

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, son yolculuğuna uğurlandı.
 
Fatih Camisi'nde Saffet Sancaklı, kızı Duygu Sancaklı ve oğlu Mert Sancaklı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, taziyeleri kabul etti. Annesinin tabutuna sarılan Duygu Sancaklı, gözyaşlarını tutamadı.
 
Hülya Sancaklı'nın annesi Nevin Erdoğan ayrı bir yerde taziyeleri kabul etti.
 
Cenaze namazının ardından Saffet Sancaklı ve oğlu Mert Sancaklı ile İçişleri Bakanı Soylu, tabuta omuz vererek, cenaze aracına taşıdı.
 
AÇEV'de gönüllü öğretmenlik yapan Hülya Sancaklı'nın cenazesi, Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
 
Aile, bugün 18.00-21.00 saatleri arasında Beşiktaş Akaretler Kültür Merkezinde taziyeleri kabul edecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslamist terörist' ifadesini kabul edemem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslamist terörist' ifadesini kabul edemem

Trump'ın klasik otomobilini bir Türk aldı!

Trump'ın klasik otomobilini bir Türk aldı!

Bu mesleği yapanlar grip olmuyor

Bu mesleği yapanlar grip olmuyor

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA