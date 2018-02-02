Hurda araç indirimi geliyor

Yeni vergi düzenlemeleri içeren Torba Yasa Meclis'e geldi.

Otomobillerin yanında kamyon, kamyonet, hafif ticari ve otobüs gibi ticari vasıtaları kapsayan yasaya göre 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi geliyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında, yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlanacak." dedi.

Hurda Araç Teşviği ile ilgili düzenleme geçen yıl da gündeme gelmiş ve düzenlemenin detaylarını görüşmek için sektör temsilcileri Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Ankara’da bir toplantı yapmıştı.

Toplantıda 20 yaşa kadar araçların hurdaya çıkarılması öngörülmüştü.

Meclis'e gönderilen Torba Yasa'ya göre ise yaş sınırı daha da düşürüldü ve 16'ya çekildi.

6 MİLYON ARAÇ

Türkiye'de yaşı 16'nın üzerinde olan 4.3 milyon adet otomobil, 163 bin minibüs ve 779 bin adet kamyonet bulunuyor. Bunlara yine 16 yaş üstü diğer ticari araçlar eklendiğinde rakam 6 milyonu buluyor.

Hurda Araç Teşviği düzenlemesini değerlendiren Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, Türkiye'de yaklaşık 16 milyon otomobil ve hafif ticari araç olduğunu belirterek, "bunların üçte biri 16 yaşından büyük. 2001 ve öncesi araçlar daha çok çevreyi kirleten araçlar ve güvenlik açısından tehlikeli. Burada amaç iç pazarı daha dinamik hale getirmek.

Hurda teşviği çok olumlu bir gelişme. önemli olan bu araçların trafikten kaydının silinip tamamen parktan çekilebilmesini sağlamak. Dolayısıyla teşviğin hızlı bir şekilde geçmesi gerekiyor. Satışlara pozitif etkisinin olacağını öngörüyoruz" dedi.