Bursa’da hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
- DHA
Kaza akşam saatlerinde ilçedeki Süleymaniye alt geçidinde meydana geldi. Bursa?dan Ankara istikametine giden Hakan U. yönetimindeki 16 KGF 39 plakalı otomobil, Süleymaniye altgeçidi mevkiinde kontrolden çıkarak, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisi ile aydınlatma direğinin devrildiği kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ile beraberindeki 23 yaşındaki Anıl K. yaralandı.
İki yaralı, kaza yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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