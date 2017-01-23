Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa’da hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 1
  • 2
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

Kaza akşam saatlerinde ilçedeki Süleymaniye alt geçidinde meydana geldi. Bursa?dan Ankara istikametine giden Hakan U. yönetimindeki 16 KGF 39 plakalı otomobil, Süleymaniye altgeçidi mevkiinde kontrolden çıkarak, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisi ile aydınlatma direğinin devrildiği kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ile beraberindeki 23 yaşındaki Anıl K. yaralandı. 

İki yaralı, kaza yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.  

 

 

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suriye konulu Astana toplantısı başladı

Suriye konulu Astana toplantısı başladı

Saddam'ın köşkü çatışmalarda harabeye döndü

Saddam'ın köşkü çatışmalarda harabeye döndü

Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Emekliye 7 bin 500 lira ikramiye

Emekliye 7 bin 500 lira ikramiye

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA