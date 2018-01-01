Huriye Biter: 2018 barışın yılı olsun

Biter, yenil nedeniyle yayımladığı mesajında, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada yaşanan acı hadiselerin, dramların 2017 yılı ile geride kaldığını hatırlatarak, 2018 ile birlikte, gelecek adına yeni umutların yeşerdiğini kaydetti.

Yeni yılın, başta Harranlılar olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Biter, şunları kaydetti;

“Yeni yılın barışa, kardeşliğe, huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. 2017 yılı içerisinde çok sayıda askerimizi, polisimizi ve vatandaşımızı teröre kurban verdik. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaşadığımız tüm bu acıların yanı sıra, terör eylemleri, darbe teşebbüsü, ekonomik müdahaleler gibi pek çok badireye rağmen Türkiye; demokratik, siyasal ve ekonomik istikrarını 2017'de de sürdürürken, kendisine inanan, güvenen ve yardım bekleyen ülkelere duyarsız kalmayarak mazlumların yanında yer aldı. Birlik ve beraberliğimize, ülkemizin huzur ve refahına kasteden odaklarla mücadele ederek, güçlünün haklı olduğu değil haklının güçlü olduğu bir dünya için dik durmasını bildi. Türkiye'nin, sahip olduğu gücü, enerjiyi ve gösterdiği performansı ileri ki yıllarda arttırarak sürdüreceğine ve yalnızca bölgesi için değil pek çok ülke için model olacağına inanıyorum.”

Yeni yılda gözyaşı ve acıların son bulmasını, dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluğun egemen olmasını umut ettiğini belirten Biter, ““2018 yılı, her şeyden önce kardeşliğimizin güç kazandığı, kardeşliğimize kastedenlerin de kaybettiği bir yıl olacaktır. Bu duygular eşliğinde, komşu ülkelerimizde akan kanın durmasını ve yaşanan acıların sona ermesini temenni ediyor, 2018’in, savaşların, yoksulluğun, gözyaşının yeryüzünden silindiği barışın kardeşliğin ve refahın hüküm sürdüğü, umutların çoğaldığı, dostluk, kardeşlik, dayanışma duygularının güç kazandığı güzel günleri beraberinde getirmesi diliyorum" ifadelerini kullandı.