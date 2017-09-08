Hürriyet temizlikçisi

Hürriyet, önce birinci sayfadan AYM Başkanını hedef alan karikatür yayınladı. Ahmet Hakan da köşesinde ABD’deki yüksek yargıçların başkanın karşısında oturdukları fotoğraf ile Arslan’ın fotoğrafını “Baş selamı vermiş ne var diyenlere gelsin” başlığıyla yayınladı.

Ancak çok geçmeden Hürriyet ve yazarı Ahmet Hakan’ın kullandığı ‘eğilme’ fotoğrafının deforme olduğu anlaşıldı. Star gazetesi de dün Arslan’ın fotoğrafının, FETÖ’cülerin de aktif rol aldığı bir algı operasyonu olduğunu gözler önüne seren bir haber yayınladı. Olayın karanlık güçlerin kara propagandası olduğunun ortaya çıkmasından sonra Ahmet Hakan da hata yaptığını kabul etmek zorunda kaldı. Ahmet Hakan, ‘eğildi mi eğilmedi mi’ başlıklı yazısında hata yaptığını kabul edermiş gibi yaparak AYM Başkanı’na küstahça akıl vermekten geri kalmadı.