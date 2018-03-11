Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı hayatını kaybetti Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen bir özel uçak İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü. Uçakta bulunan 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Uçağın Başaran Holding'e ait olduğu belirtildi. Uçaktaki yolcuların bekarlığa veda partisinden dönen Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.