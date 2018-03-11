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Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı hayatını kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen bir özel uçak İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü. Uçakta bulunan 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Uçağın Başaran Holding'e ait olduğu belirtildi. Uçaktaki yolcuların bekarlığa veda partisinden dönen Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.

  • AA, İHA, DHA
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Uçağın Hüseyin Başaran’a ait olduğu öğrenildi. Uçakta Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşının bulunduğu belirtildi.

Mina Başaran’ın kız arkadaşlarıyla Dubai’ye ‘bekarlığa veda partisi’ne gittiği ve dönüşte korkunç kazanın yaşandığı ifade edildi.

UÇAK KAZASINDA ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Mina Başaran, Jasmin Baruh Siloni , Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkuni Ayşe And.

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