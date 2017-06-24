Hüseyin Çapkın 17 Aralık kumpası sırasında FETÖ'cü polis şeflerini korudu
FETÖ davasında tutuklanan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ı diğer sanık ve tanık ifadeleri ele verdi. İddiaya göre Çapkın 17 Aralık kumpası sırasında FETÖ'cü polis şeflerini korudu.
Eski KOM Daire Başkanı Mehmet Yeşilkaya, 17 Aralık sabahı Yakup Saygılı'yı ve Hüseyin Çapkın'ı aradığını ama ikisinin de telefonlarını açmadığını söyledi. Sonra da Çapkın'ın FETÖ'cü polisleri koruğunu anlattı. İstanbul Organize Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 17 Aralık sabahı Saygılı ile birlikte Çapkın'ın ikametine geçtiklerini, o gün yapılmakta olan operasyonlarla ilgili bilgi verdiklerini anlattı. Ardıç, Çapkın'ın kendisine "Daha önce bilgi vermiş olsaydınız soruşturmada isimleri geçen bakanları bilgilendirmek durumda kalacaktım" diyerek, bilgi vermemekle doğru yaptıklarını söylediğini anlattı. Dönemin Valisi Hüseyin Avni Mutlu da altındaki personeli en iyi Çapkın'ın tanıdığını söyleyerek, FETÖ'cü polislerle çalışmasından onu sorumlu tuttu. (Sabah)
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