Hüseyin Mert Saral: İki düşmanımdan birini öldürdüm

İstanbul Beykoz’da, Big Chefs restorantta Mehmet Ali Büyüksarıoğlu’nu (58) öldüren Hüseyin Mert Saral’ın (24) ifadesinde, “İki büyük düşmanım vardı. Sedat Şahin ve Mehmet Ali Büyüksarıoğlu, onları nerede görsem öldürecektim. Restoranda görünce öldürdüm” dediği öğrenildi.

40 DAKİKA BEKLEMİŞ

Olay yeri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Organize Polisi, Saral’ın, restoranta Büyüksarıoğlu’ndan 40 dakika önce geldiğini belirledi.

Görüntüde arada bir restoran dışına çıkan Saral’ın endişeli olduğu görüldü. Büyüksarıoğlu’nu restorana girer girmez silahla öldüren Saral, olaydan sonra polisi bekledi.

Saral, ilk sorgusunda, “Beni kimse azmettirmedi. 2005’te babamın öldürülmesi nedeniyle kendime iki büyük düşman seçmiştim. Biri Sedat Şahin, diğeri de Mehmet Ali Büyüksarıoğlu. Onları nerede görsem öldürecektim” dedi.

Organize Polisi, Büyüksarıoğlu’nun restorana gelmesiyle ilgili Saral’a bilgi veren biri olup olmadığını araştırmaya başladı.

Büyüksarıoğlu’nun kız kardeşinin, 2005’te Roma’da öldürülen Hüseyin Saral’ın dini nikâhlı eşi olduğu öğrenildi.

Büyüksarıoğlu, 2011 ve 2015’te Sedat Şahin grubuna yönelik operasyonlarda gözaltına alınmıştı. Öldürülen Saral’ın adresinin Sedat Şahin grubuna Büyüksarıoğlu tarafından verildiği ileri sürülmüştü. (Habertürk)