Hüsnü Mahalli hakkında istenen ceza belli oldu

Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Hüsnü Mahalli hakkında, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' ve ''kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret'' suçlarından, 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından, Mahalli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Hüsnü Mahalli hakkında ''Cumhurbaşkanına hakaret'' ve ''kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret'' suçlarından 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianame, Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde bir karar verecek. İddianamenin kabulü halinde Mahalli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Mahalli hakkındaki sevk yazısı

Mahalli'nin tutuklanma istemini içeren sevk yazısında şöyle denilmişti: "Ulusal ölçekli yayın yapan televizyon kanallarında program sunan ve köşe yazarlığı yapan, bu şekilde hedef ve takipçi kitlesi bulunan şüphelinin, muhtelif tarihlerde zincirleme olarak sosyal medya hesabı paylaşımları, televizyon programları ve gazete röportajı yoluyla Cumhurbaşkanını kast ederek mesnetsiz olarak tahkir edecek şekilde başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere birçok terör örgütünü desteklediği, yardım ettiği şeklinde alenen söylemlerde bulunarak söz konusu makam ve kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte bir fiil ve olgu isnat etmek suretiyle atılı suçu işlemiştir."