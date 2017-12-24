Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs tüm insanlığın meselesi haline gelmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin büyükelçiliğinin Kudüs'te olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum. Fiili olarak bu böyledir ama işgal kalktığı zaman gereği yapılacaktır" dedi.

"ABD'nin Kudüs'e yönelik attığı adım sıkıntının başında geliyor"

ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin Kudüs'e yönelik attığı adım sıkıntının başında geliyor. Kudüs sadece İslam dünyasının, Hristiyanların sorunları değil tüm insanlığın sorunudur. Attığımız müşterek adımlarla birlikte 128 ülkenin verdiği destek ve ABD'nin 9'da kalması ve hangi ülkelere 9'da kaldığı düşünüldüğünde gerçek ortaya çıkıyor. Ne kadar güçlü olursanız olun en güçlü haktır. Hak burada galip gelmiştir. Filistinli kardeşlerimiz yanında olmak suretiyle gerek yapılan yanlışların karşısında durmak için Birleşmiş Milletlerin işini yakından takip etmesini isteyeceğiz. Papanın tavrını takdirle karşıladım. Bu süreci onların da takip edecek olması bir dayanışmayı ortaya koymuştur. Demek ki bu tüm insanlığın meselesi haline gelmiştir. Oylamada çekimser kalan ülkeler de geçici bir ürkekliği, korkaklığı yaşamışlardır. Geçici bir korkaklık yine lehte gelişecektir" diye konuştu.