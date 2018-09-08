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Husumetli olduğu yakınının silahlı saldırısında hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, husumetli olduğu yakınının silahlı saldırısına uğrayıp ağır yaralanan Mehmet Çatanak hayatını kaybetti.

  • DHA
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Olay, dün Harran ilçe merkezindeki PTT şubesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında kan davası yüzünden husumet bulunan bir yakını tarafından ailesi ve çocuklarının gözü önünde silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Çatanak ağır yaralandı. Çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden olan silahlı saldırı sonucu yaralanan Çatanak, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Çatanak, hayati tehlikesi dolayısıyla kaldırıldığı Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Çatanak´ın cenazesi yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Polisin, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

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