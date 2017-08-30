'Huzur Arife-2' uygulamasında 222 kişi gözaltına alındı
Türkiye genelinde 11 bin 818 polisin katılımıyla dün gerçekleştirilen 'Huzur Arife-2' uygulamasında 222 aranan kişi gözaltına alındı.
Türkiye genelinde 11 bin 818 polisin katılımıyla dün gerçekleştirilen "Huzur Arife-2" uygulamasında 222 aranan kişi gözaltına alınırken, 13 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği ve 96,5 kilogram esrar ele geçirildi.
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