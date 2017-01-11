Huzurevinde kanal değiştirme cinayetine 15 yıl hapis

Hastalarına 'Votka' ve 'Kedi salyası' aşılayan doktorun lisansına el konuldu

ABD'nin Chicago eyaletinde görev yapan Dr. Ming Te Lin, iddialara göre on yıldan uzun bir süredir çocuklara “alternatif” aşılar yapıyor. Ve bu "alternatif aşı" adını verdiği karışımların içinde vodka ve kedi salyasında bulunuyor.