Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri trafiğe kapatılacak

Bu sebeple Atatürk Köprüsü 07 Ağustos 2018 Salı günü saat 00.30’dan 04.30’a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır.

Aynı zamanda Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı gereği saat 02.30’dan 03.30’a kadar deniz trafiğine açılacağından dolayı kapalı olacak.

Köprülerin gerek bakım onarım, gerekse deniz trafiğine açılması nedeniyle araç ve yaya trafiğinin alternatif güzergahlardan sağlanması gerekmektedir.

KÖPRÜLERİN ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPALI OLACAĞI SAATLER

Yeni Galata Köprüsü 02.30 – 03.30 Atatürk(Unkapanı) Köprüsü 00.30 – 04.30 Haliç Metro köprüsü 02.30 – 03.30