İBB Başkanı Kadir Topbaş: Kış lastiği olmayan vatandaşlarımızın yola çıkmasın
İBB Başkanı Kadir Topbaş yaptığı açıklamada 'Kış lastiği olmayan vatandaşlarımızın yola çıkmaması gerekiyor' dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'daki kar yağışının devam edeceğini belirterek "İstanbul'daki kar yağışı devam edecektir. Ekiplerimizin çalışması sürüyor. Kapalı yol yoktur vatandaşlarımız lütfen toplu ulaşımı kullansınlar. 191 noktada çalışmalrımız sürüyor" dedi.
Topbaş, yağışın İstanbul'un barajlarına olumlu etki yaptığının altını çizerek " Şu an İstanbul'daki barajlarımızın doluluk seviyesi yüzde 60'lara ulaşmıştır" ifadesini kullandı.
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