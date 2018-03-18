İBB Başkanı Mevlüt Uysal: Bugüne kadar ayrımcı olmadığımız gibi bundan sonra da olmayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Sultanbeyli 6’ncı Olağan İlçe Kongresine katıldı. Sultanbeyli Belediyesi Spor Salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşma yapan İBB Başkanı Uysal, İstanbulluların tamamına hizmet etmek için görevde olduğunu, hizmeti bütün ilçelere eşit dağıtacaklarını, bunu yaparken de bugüne kadar ihmal edilen ilçelere öncelik vereceklerini söyledi.

“Hedefimiz en az 30 belediyeyi kazanmak”

Uysal, “Kadıköy’e, Bakırköy, Şişli’ye metroyu yaptığımız gibi Beylikdüzü’ne CHP’li yere de yapacağız, Sultanbeyli’ye de, Arnavutköy’e de yapacağız. 25 AK Partili belediyemiz var. Üzerine ilave olarak 5 tane daha koyacağız. Hedefimiz en az 30 belediye olacak. İnşallah yüzde 55’in üzerine çıkacak” ifadesini kullandı.

“Bugüne kadar ayrımcı olmadığımız gibi bundan sonrada olmayacağız”

Bugüne kadar ayrımcılık yapılmadığı gibi bugünden sonra da yapılmayacağını söyleyen Başkan Uysal, “Ama mağdur edilmiş, ihmal edilmiş yerler de varsa oraya kadar da gideceğiz. Dün Arnavutköy’de de söyledim. Bizim birinci önceliğimiz ulaşımda metro. Şuana kadar yapılan yerler var, yapımı devam eden yerler var. Hepsi 430 kilometre devamında da 600 kilometre daha çıkacak” diye konuştu.

“Metro hedefimizi bin kilometreye çıkartacağız”

Metro çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydedin Uysal, “Sultanbeyli ve Arnavutköy bize en fazla oy veren ilçelerimiz ama şuana kadar metro gelmemiş. İnşallah bu en fazla oy veren yerler önceliklerimiz olacak. Bugüne kadar yaptıklarımız ortada, biz hep fedakarlık yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Ancak buraların ihtiyacı varsa, geçmişten borcumuz var, onlara da borcumuzu bir an önce ödeyeceğiz. Herhalde Sultanbeyli’ye, Arnavutköy’e metro yapılmasını istemiyorlar. Ama biz onlara rağmen, Kadıköy’e, Bakırköy’e, Şişli’ye yaptığımız gibi Beylikdüzü’ne CHP’li yere de yapacağız, Sultanbeyli’ye de, Arnavutköy’e de yapacağız. Kimsenin hayal edemediği gibi metro hedefimizi bin kilometreye çıkartacağız. Şu anda ihalesi yapılanlar hızlı bir şekilde biter, yeni ihale modelleriyle bunu şekillendirmiş oluruz” şeklinde konuştu.