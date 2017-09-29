İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın ilk gün mesaisi başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Başkanı Mevlüt Uysal, görevine başladı. Başkan Uysal, sabah namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldıktan sonra belediyeye geçti.
- İHA
Kadir Topbaş'ın istifasının ardından boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı koltuğuna dün yapılan seçimle Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal seçildi. Görevi teslim alan Başkan Uysal, mesaisinin ilk gününde sabah namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. Namazın ardından Eyüp Sultan türbesini ziyaret eden Uysal, burada dua etti. Duanın ardından çevredeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, daha sonra belediye binasına geçerek toplantıya katıldı.
Başkan Uysal'ın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarına katılacağı öğrenildi.
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