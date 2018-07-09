İBB cankurtaranları, 447 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Belediyeden alınan bilgiye göre, havaların ısınmasıyla İstanbullular soluğu belediyenin plajlarında aldı. Bu nedenle İBB cankurtaranları hafta sonu yoğun mesai harcadı. İBB'nin sorumluluk alanları içinde bulunan toplam 38 plajda hizmet veren cankurtaranlar, hafta sonu boğulma tehlikesi geçiren 447 kişiyi kurtardı.

Cankurtaranların gayretleriyle 7 Temmuz Cumartesi günü 89, 8 Temmuz Pazar günü ise 358 vatandaş hayata tutundu. En çok kurtarma Arnavutköy Karaburun (57) ve Eyüp Ağaçlı'da (40) gerçekleşti.

Cankurtaran ekipleri, 2005 yılından bu yana toplam 47 bin 405 boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın kurtarılmasını sağladı. Ekipler 1 Haziran'da başlayan plaj sezonunda şu ana kadar bin 372 vatandaşı kurtardı.

İBB İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, İstanbul'da 12 ilçede bulunan toplam 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda cankurtaran hizmeti veriyor. İBB ekipleri plajlarda 35 jet-Ski, 7 kurtarma botu, 2 amfibik kurtarma jeti, 2 adet can simidi taşıyan drone, 14 ATV aracı, 190 adet gözetleme kulesi ve 481 cankurtaranla vatandaşların can güvenliği için var gücüyle çalışıyor.