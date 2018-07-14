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İBB güvenlik görevlileri 15 Temmuz temalı forma giyecek

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İstanbul’un her noktasında hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Güvenlik A.Ş, 15 Temmuz’u unutturmamak, şehitlerimiz ve gazilerimize saygı için 8 bin 600 Özel Güvenlik Görevlisi farkındalık oluşturacak.

Üzerinde İBB ve İSTGÜVEN logolarının yanı sıra 15 Temmuz logosu bulunan kırmızı tişört ve şapkalarla görev yapacak özel güvenlik görevlileri, İstanbulluların yoğun kullandığı, İBB bünyesindeki Metro, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları,  mezarlıklar gibi yerlerin de içinde olduğu bin 350 noktada hazır bulunacak.

Bakanlık Genelgesiyle belirlenmiş özel güvenlik görevlileri kıyafetlerinden farklı bir durum olmasından dolayı, “15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” için yapılacak çalışma konusunda, sadece o güne mahsus, Bakanlığa bağlı birimlerden gerekli izinler alındı. Güvenlikçilerin giyeceği üniformaların yanı sıra çalışanlar için de yine 15 Temmuz’a özel aynı tasarım özelliklerini taşıyan tişörtler ve şapkalar hazırlandı.

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