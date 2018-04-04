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İBB, iTaksi uygulaması ile şehrimizde yasal olarak hizmet veren bütün taksicilerin yanındadır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ın İSKİ'nin düzenlediği Yerli Ürün Çalıştayı'ndaki açıklamasında, herhangi bir markanın (Uber) kullanımından değil, 'Mobil Taksi Uygulaması'nın ve müşterilerin taksilere kolay ulaşımının rahatlığından bahsettiği bildirildi.

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İBB'den yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal bugün, İSKİ’nin düzenlediği Yerli Ürün Çalıştayı’na katılmış ve orada bir konuşma gerçekleştirmiştir. Bu konuşmanın bir kısmının basına yansımalarına bakıldığında, ifade edilmek istenenden daha farklı anlamlar çıkarılmaya çalışıldığı görülmüştür. Sayın Uysal açıklamasında, herhangi bir markanın kullanımından değil, ‘Mobil Taksi Uygulaması’nın ve müşterilerin taksilere kolay ulaşımının rahatlığından bahsetmiştir. Bununla beraber İBB olarak geçen yıl kullanıma sunduğumuz iTaksi mobil uygulaması ile kurumumuzun bu konuya yaklaşımı açıkça görülmektedir. İBB, iTaksi uygulaması ile şehrimizde yasal olarak hizmet veren bütün taksicilerin yanındadır.

Saygıyla duyurulur.

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