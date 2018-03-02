İBB Meclisi Filistin'e destek için Kudüs'te

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan, İBB Meclisi AK Parti Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Turunç, İBB Meclisi CHP Gurup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever'in başkanlığındaki İBB Meclis Üyeleri'nin ziyareti Mescidi Aksa'da kılınan sabah namazı ile başladı.

Namaz sonrası Filistinli vatandaşlarla sohbet ederek, Türkiye ve İstanbul'un Filistin'e verdiği desteği belirten heyet, daha sonra Kudüs'teki dini ve tarihi eserleri ziyaret etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ü ziyaret eden belediye meclis üyeleri, Mescidi Aksa'da cuma namazından sonra da Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunu ziyaret etti.

- İBB Meclisi'nden Filistin'e destek

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Bayrampaşa Belediye Başkanı Attila Aydıner, AK Partili ve CHP'li Meclis Üyeleri ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz'ında aralarında olduğu heyet Kudüs Başkonsolosluğunu ziyaret ederek Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ile bir araya geldi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Başalan, konsoloslukta yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı nedeniyle İBB Meclisi olarak ortak bir kınama bildirisi yayımladıklarını ifade etti.

Başalan, İBB Meclisi'nde Filistin'e destek için Kudüs'ü ziyaret kararı aldıklarını ve bu kapsamda buraya geldiklerini ifade ederek, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak Türkiye'nin ilgisini buraya çekmek için 160 meclis üyemizle 3 ayrı grup olarak Kudüs'ü ziyarete geliyoruz." dedi.

- "Kudüs'ü bu halde görmek bizi üzdü"

Filistinli Müslümanların İsrail askerlerinin pasaport kontrolünde Kudüs'e girmesinden çok hüzünlendiklerini dile getiren Başalan, "Tam dört yüz yıl bizim himayemizde olan Filistin'i ve Kudüs'ü bu halde görmek bizi çok üzdü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kudüs bizim kırmızı çizgimiz' sözünü dikkate alarak Filistin ve Kudüs için yapılması gereken ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

İBB Meclisi AK Parti Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Turunç da, Kudüs'ün dünyada görülmesi gereken şehirlerden biri olduğunu belirterek, "Filistinli belediyelerin tarihi eserlerin ihya talepleri konusunda gerekeni yapmaya hazırız." dedi.

İBB Meclisi CHP Gurup Başkan Vekili Gülsever ise, İBB Meclisi'nde ayrım yapmaksızın topluca alınan kararla Kudüs'e geldiklerini kaydederek, "Kudüs'ün önemini dünyaya duyurmak için böyle bir karar aldık ve umarım Kudüs'ün adını ve Filistin devletini dünyaya duyururuz." şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Türkoğlu da, Kudüs ziyaretinin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın daha önce de küçük gruplar halinde ziyaretleri oluyordu. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ziyaretlerin artması çok büyük önem taşıyor. Filistin'in Türkiye ile bağlarının daha da güçlenmesini sağlıyor. Kudüslülerin sosyo-ekonomik hayatlarında küçük bir katkı olması açısından da Türk vatandaşlarımızın ziyaretleri çok önemli. Filistin, sadece Kudüs'ten ibaret değil. Vakti olan heyetleri diğer bölgeleri de ziyaret etmeye davet ediyoruz."

Yarın da temaslarını sürdürecek olan İBB Meclisi Heyeti, pazar günü Türkiye'ye dönecek.

İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen rapor kapsamında, mecliste temsil edilen AK Parti, CHP ve MHP'li 160 İBB Meclisi Üyesi 3 ayrı grup olarak Şubat ve Mart aylarında Kudüs'ü ziyaret edecek.