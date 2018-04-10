İBB Meclisi'nde görev değişim

AK Parti İl Teşkilatı tarafından İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili seçilen Ömer Lütfi Arı, toplantıda teşekkür ederek göreve başladı. Bir önceki Grup Başkanı Temel Başalan da 2 yıllık görev süresince kendisine destek veren İBB Meclisi’ne ve üyelere teşekkür etti.

İBB Meclisi’nde daha sonra Encümen ve Komisyon Üyeleri seçimleri yapıldı. Encümen üyeliğine; AK Partili Meclis Üyeleri Rasim Bilgehan, Sami Şahin, Osman Gökçebaş, Halil İbrahim Arslan ve Özcan Kara oy çokluğuyla seçildi. Mecliste; 23 ayrı İhtisas Komisyonu için de seçimler yapıldı. 9 üyeli komisyonlara AK Parti’den 5, CHP’den 4 üye girdi.

BAŞKAN MEVLÜT UYSAL BAŞARILAR DİLEDİ

AK Parti Grubu’nu ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da Temel Başalan ve yönetim kurulu ile Encümen ve Komisyon Üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Uysal, “AK Parti Grup Başkan Vekili olarak göreve yeni başlayan Ömer Lütfi Arı ve yönetim kurulu üyeleri ile yeni Encümen ve Komisyon üyesi arkadaşlarıma güzel işler yapacağımız inancıyla hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

Öte yandan; Düzce Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak atanan AK Partili Meclis Üyesi Hicran Çelik Yay istifa ettiği için, yerine Sarıyer’den AK Partili Hüseyin Coşkun İBB Meclisi Üyesi olarak göreve başladı.

İBB MECLİSİ İHTİSAS KOMİSYONLARI NİSAN 2018