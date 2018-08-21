İBB otogar ve havalimanlarında bayram yolcularını uğurladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için bir çok etkinliğe ve hizmete imza atıyor. Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçirenlerin huzurlu bir bayram geçirmeleri için tüm önlemleri alan İstanbul Büyükşehir Beldiyeci, bayramı memleketlerinde geçirecek İstanbulluları da unutmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü otogarlar ve hava limanlarında yolcularla tek tek bayramlaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın selam ve bayram tebriklerini ileten Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Avrupa Yakası’nda 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, Alibeyköy Otogarı ve Atatürk Hava Limanı’nda; Anadolu Yakası’nda Sabiha Gökçe Hava Limanı, Harem ve AtaşehirOtogarlarında vatandaşlarla bir araya gelen ekipler vatandaşların talep, istek ve önerilerini de kayıt altına aldı.

Otogarlar ve hava limanlarına kurulan stantlar ve mobil iletişim araçları ile vatandaşlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet ve yatırımları hakkında bilgi veren ekipler, vatandaşları verdikleri özel hediyelerle uğurladı.

Dört gün süren uğurlama etkinliklerinde vatandaşlara her konuda yardımcı olan Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerinin stantları vatandaşlar tarafında yoğun ilgi gördü.

Gerçekleştirilen etkinlikten dolayı oldukça mutlu olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a teşekkürlerini iletti.