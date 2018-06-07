İBB Sporcuları Karate 1 Premier Lig’de Mücadele Edecek

Şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden 13 sporcu mücadele edecek.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilecek organizasyona 63 ülkeden 607 karateci kayıt yaptırdı. 8-10 Haziran tarihleri arasında yapılacak müsabakalarda Karate Milli Takımı ise tam kadro mücadele edecek.

Büyükler kategorisinde düzenlenecek organizasyonda kata ve kumite olmak üzere 12 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak. Kadınlarda ferdi ve takım kata ile ferdi kumite 50, 55, 61, 68 ve +68 kiloda; erkeklerde ise ferdi ve takım kata ile ferdi kumite 60, 67, 75, 84, +84 kiloda müsabakalar yapılacak.

MÜSABAKA PROGRAMI

8 Haziran Cuma

09:00 – 19:45 Ferdi Kata ve Kumite Elemeleri

K: 50kg, 55kg ve Ferdi Kata

E: 60kg, 67kg, 75kg ve Ferdi Kata

9 Haziran Cumartesi

09:00 – 19:45 Ferdi / Takım Kata ve Kumite Elemeleri

K: 61kg, 68 kg, +68kg ve Takım Kata

E: 84kg, +84kg ve Takım Kata

10 Haziran Pazar

10:00 – 14:00 Bronz Madalya Müsabakaları

14:30 – 16:30 Finaller