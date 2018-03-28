İBB Sınav Kurulu, 696 sayılı KHK kapsamında hak sahibi işçilerin belediyenin ilgili şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin sınav sonuçlarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taşeron personel alımı için yaptığı sınav sonuçlarını açıkladı.

İBB, sınav sonuçlarını internet sitesinden duyurdu. İşte İBB'den yapılan açıklama:

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin taşeron personelin belediyenin ilgili şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin düzenlemeler ile 01.01.2018 tarihli uygulama Tebliği uyarınca Tespit Komisyonu, sınava girmeye hak kazanan adayların listesini, sınavın yeri ve zamanını 12.03.2018 tarihi itibariyle Başkanlığımızın resmi internet sitesinde kullanıma açılan sorgulama ekranı üzerinden ilan etmiştir.

Öngörülen itiraz sürecinin tamamlanmasından sonra sınava girmeye hak kazanan adaylara yönelik olarak Sınav Kurulu tarafından 20/23 Mart tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen sınav sonuçları açıklanmış olup sınav sonuçlarına itiraz eden adayların 28/29 Mart tarihlerinde İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan Sınav İtiraz Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.