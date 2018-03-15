İBB: “Travmay kazasında yaralananlar taburcu edildi”

İBB'den sabah saatlerinde Topçular'da meydana gelen tramvay kazasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Topçular istasyonunda meydana gelen tramvay kazasında yaralanan yolcular ve makinist taburcu edildi. Topkapı-Şehitlik arasında 20 dakika aralıklarla ring seferleri yapılmaktadır. Şehitlik-Bosna Çukurçeşme istasyonları arasında 25 dakika aralıklarla, Bosnaçukurçeşme-Mescidi Selam arasında 5 dakika aralıklarla sefer yapılmaktadır. Bosnaçukurçeşme-Topkapı arasında ayrıca İETT otobüsleriyle de ek seferler düzenlenmektedir. Kazayla ilgili adli ve teknik soruşturma devam ediyor” denildi.