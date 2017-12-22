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İBB Zabıta Daire Başkanı Karali görevinden uzaklaştırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, zabıta memuruna şiddet uyguladığı gerekçesiyle Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

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Uysal, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "zabıta memuruna şiddet" görüntülerinin çok üzücü ve insanlık adına utanç verici olduğunu ifade ederek, haklı tepkilerini gösteren vatandaşlarla aynı duyguları yaşadığını aktardı.
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde konumu ve sıfatı ne olursa olsun her çalışanının saygıdeğer olduğunu vurgulayan Uysal, "Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanı'nı görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar." ifadelerini kullandı.
 
Güvenlik kamerası kayıtlarına, Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin, zabıta memuruna, arkadaşlarının önünde bağırdığı ve sonra da tokat attığı yansımıştı. Görüntülerde, Karali'nin bölgeden uzaklaşmasının ardından zabıta memurunun yere düşmesi ve sağlık ekiplerince müdahale edilmesi de yer almıştı.
 

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güzel ülkem22.12.2017 08:56
kurumlarda şidet karşıtı seminerler düzenleniyor önce yetki verdiğiniz müdürleri secerken bu işi yapabilecekmi diye sorgulayarak secin, torpili adamı olan müdür olmasın güzel ülkem....
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