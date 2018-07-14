İBB'den 15 Temmuz'a özel hazırlık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”ne bir dizi özel etkinlikle hazırlanıyor. Özel etkinliklerin yanı sıra Saraçhane 15 Temmuz Anıtı, Garipçe ve Çatalca’da oluşturulan 2 hatıra ormanı Pazar günü Başkan Mevlüt Uysal, şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla açılacak.

Türkiye’nin son dönemde yaşadığı en karanlık gece olan 15 Temmuz’un üzerinden 2 yıl geçti. O gece, ülkemizdeki birçok kurumla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi de işgal edilmişti. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla vatandaşlar her yerde olduğu gibi İstanbul’da da meydanlara çıktı; hainlere karşı büyük direniş gösterdi. Tarihe not düşülmesi gereken büyük bir kahramanlık destanı gösteren milli irade kahramanlarını anmak için İBB özel etkinlikler hazırlıyor.