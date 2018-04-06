Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İBB'den Dudullu trafo merkezindeki patlamayla ilgili açıklama: Metro seferlerinde aksama yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Dudullu Trafo Merkezi'nde meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 'Olayın meydana geldiği trafo merkezi ile Dudullu Metrosu'na enerji verilmemektedir. Patlama nedeniyle metro seferlerinde aksama yoktur. Trafo binası yeni inşa edilmiş olup, tüm bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiş test aşamasındadır' denildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TEİAŞ 4.Bölge Müdürlüğü Dudullu Metro Trafo Merkezi'nde çalışmalr sırasında patlama  meydana gelmişti. Patlamada bir işçi ölürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
 
Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yazılı bir açıklama yaptı.
 
Patlama nedeniyle metro seferlerin bir aksamanın olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TEİAŞ'A ait "Dudullu Metro Trafo Merkezi" nde (henüz metro hatları için hizmet vermemekte olan) saat 12.47 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlamayla birlikte çıkan yangını İstanbul İtfaiyesi Ümraniye, Dudullu ve Yenidoğan grupları müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Daha sonra yapılan incelemede bir vatandaşın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.  Olayın meydana geldiği trafo merkezi ile Dudullu Metrosu'na enerji verilmemektedir. Patlama nedeniyle metro seferlerinde aksama yoktur. Trafo binası yeni inşa edilmiş olup, tüm bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiş test aşamasındadır. Herhangi bir metro hattını etkilemesi söz konusu değildir. Metro inşaatları tamamlandıktan sonra bu trafo merkezinden metro hatlarına enerji verilmesi planlanmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet ailesine baş sağlığı diliyoruz."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Eskişehir´de silahlı saldırı! Dekandan ilk açıklama geldi

Eskişehir´de silahlı saldırı! Dekandan ilk açıklama geldi

İşte yıldız isimlerin yıllık ücretleri

İşte yıldız isimlerin yıllık ücretleri

İşte havadan Türkiye manzaraları

İşte havadan Türkiye manzaraları

İneklerin karnında neden delik açılıyor?

İneklerin karnında neden delik açılıyor?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA