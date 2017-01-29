İBB'den Maçka Parkı açıklaması: Ağaçların kesilmesi söz konusu değil

İBB açıklamasında, İstanbul'da karayolu ulaşımı için en projelerden biri olan "Tünel Ulaşım Sistemi" çalışmasının bir etabı da Dolmabahçe-Levazım arasında yapıldığı belirtilerek, Maçka Parkı toplam alanının 102 bin metrekare olup çalışma yapılan alanın ise 3 bin 500 metrekare olduğu ifade edildi.

Açıklamada, çalışmalar sırasında ağaçların kesilmesinin söz konusu olmadığı vurgulanarak, tünel çalışması tamamlandıktan sonra nakledilen ağaç sayısı kadar ağaç dikimi yapılacağı kaydedildi.

Çalışmaların İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde alınan 29 Aralık 2016 tarih ve 221560 sayılı rapor doğrultusunda koordineli bir şekilde sürdürüldüğü dile getirilen açıklamada, "Tünel bittiğinde 1,5 saatlik yol 10 dakikada geçilebilecek. Tünel Dolmabahçe'de bulunan mevcut tünel çıkışından başlayarak Levazım'da bulanan Ortaköy Deresi'nden çıkacak. İki tüp geçit olarak inşa edilecek tünelin her tüp boyu 3 bin 900 metre olup, iki tüpün toplam boyu 7 bin 800 metre olacak." ifadelerine yer verildi.