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İBB'den metrobüs açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'İncirli Metrobüs İstasyonu 1 Ekim Pazar 00.00'dan 19.00'a kadar bakım-onarım çalışması nedeniyle kapalı olacaktır.' duyurusunda bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İncirli Metrobüs İstasyonu'nun 1 Ekim Pazar 00.00'dan 19.00'a kadar bakım - onarım çalışması nedeniyle kapalı olacağını duyurdu.

Belediyenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İncirli Metrobüs İstasyonu 1 Ekim Pazar 00.00'dan 19.00'a kadar bakım - onarım çalışması nedeniyle kapalı olacaktır." denildi.

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