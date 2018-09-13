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İBB, TEKNOFEST için ücretsiz otobüs seferleri yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen 'TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne otobüs hattı konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İSBAK festivalin sponsorluğunu da üstlendi.

  • DHA
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İETT katılımcıların, festivale rahat ve  hızlı gidebilmesi için 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleri   planladı. Saat 09.00-19.00 saatleri arasında düzenlenen seferlerin yolcu yoğunluğuna göre ayarlaması yapılacak.
 
Sefer planlaması yapılan merkezler şöyle:
 
Taksim Gümüşsuyu                İETT peronları
 
Mecidiyeköy E-5 yanı            İETT peronları
 
Kadıköy İskele                       İETT peronları
 
Beşiktaş İskele                       İETT peronları
 
Üsküdar İskele                       İETT peronları
 
Ümraniye Tepeüstü                İETT peronları
 
Yenibosna Aktarma İstasyonu İETT peronları
 
Eminönü Sahil                        İETT peronları
 
Hadımköy Sondurak              İETT peronları
 
Eyüpsultan Feshane               İSPARK otoparkı
 
Maltepe                                  Metro İstasyonu
 
Kartal E-5                              İETT peronları
 
Büyükçekmece                       Tuyap Merkezi
 
Küçükçekmece Stad yanı      İETT durağı
 
Sarıyer son durak                   İETT peronları
 
Seyrantepe                             Metro İstasyonu

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