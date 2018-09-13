İBB, TEKNOFEST için ücretsiz otobüs seferleri yapacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen 'TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne otobüs hattı konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İSBAK festivalin sponsorluğunu da üstlendi.