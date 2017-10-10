FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İBB Lojistik Destek Merkezi'nin işgal edilme davasında karar verildi
15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camiisi'nin işgal edilmesine ilişkin 7 tutuklu sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.
- DHA
15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camiisi'nin işgal edilmesine ilişkin 7 tutuklu sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 5 tutuklu sanığı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve “Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve ayrı ayrı 200'er yıl hapis cezasına çarptırdı. 2 sanık da aynı suçlardan müebbet hapis cezasına ve 166'şar yıl 8'er yıl hapis cezası verildi. Karar oybirliğiyle alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.