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İbrahim Erkal'ın durumuna ilişkin soruşturma başlatıldı

İbrahim Erkal'ın, evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılması olayına ilişkin soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

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İbrahim Erkal'ın evinin otoparkında baygın halde bulunarak beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılması olayına ilişkin soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Erkal'ın Maltepe'deki evinin otoparkında 12 Nisan'da gece saatlerinde güvenlik görevlileri tarafından bilinci kapalı halde bulunmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında, Erkal'ın baygın bulunduğu otoparkın güvenlik kameraları görüntülerinin tespit edilmesine ilişkin çalışma yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli konumunda ya da gözaltında bulunan herhangi bir şahsın olmadığı belirtildi. 

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