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İbrahim Kalın: ABD Türkiye'yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya

İbrahim Kalın: ABD Türkiye'yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin ek gümrük vergisi kararına tepki gösterdi. Kalın, Washington'ın Ankara'yı tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

İbrahim Kalın, "ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları hiçbir işe yaramaz, kararlılığımızı artırır" dedi.

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