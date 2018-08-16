Kalın: Türk Lirası üzerinde spekülasyon yapılmasını sağlayacak ortam bertaraf edilmiş durumdadır

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kameralar karşısına geçti.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sınır güvenliğiyle ilgil tedbirler alınıyor. Dünkü operasyon, yoğun bir koordinasyonla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bu tür operasyonlar devam edecek.

Ekonomik gelişmelerle ilgili alınan tedbirlerle ilgili 2 gündür olumlu gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızın ekonomki savaşa karşı yaptığı milli seferberlik çağrısına olumlu yanıt verenlere teşekkür ediyoruz. Yurtdışından gerekli açıklamaları yapanlara da teşekkür ediyoruz.

Katar devleti ülkemize 15 milyar dolar civarında yatırım kararı aldı. Cumhurbaşkanımızın Macron ve Merkel ile yaptığı görüşmelerde de bu konu ele alındı. Trump yönetiminin ticareti doları bir silah gibi kullanma eğiliminin ne kadar yanlış olduğunu Cumhurbaşkanımızla paylaştılar. Türk lirası üzerinde spekülasyon yapılmasına imkan sağlayacak, o istismara açık ortam tamamen bertaraf edilmiş durumdadır.

Bankalara likidite konusunda rahatlama sağlandı. Türk ekonomisi güçlü ve sağlam temellere sahiptir. Türkiye yatırıma el verişli bir ülke olarak herkese kapısını açmıştır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye krizi fırsata çevirecektir.

"TÜRKİYE SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAK"

Türkiye kimseyle ekonomik savaş peşinde değildir. Dünya ekonomisine entegre olan Türk ekonomisinin gelebilecek saldırılara karşı alınan önlemleri birlikte yaşıyoruz. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır. Türkiye alternatiflerini çoğaltarak yoluna devam edecektir. Türkiye alternatifsiz değildir.

15 MİLYAR DOLARLIK KATAR DESTEĞİ

Farklı alanlarda güzel bir paket hazırlandı. Katar gerçek bir dost olduğunu göstermiş oldu. Katar emirine kalben teşekkür ediyoruz. Katar halkının da bu süreçte Türkiye'nin yanında durduğunu ellerindeki paraları TL'ye çevirdiklerini, Türkiye'de tatil yaptıklarını gördük. Diğer ülkelerden de benzer destek gelmeye başladı. Türkiye ekonomisi bundan sonra daha da güçlenerek çıkacaktır. Paketin detayları açıklandıkça piyasalara etkisini gösterecektir."