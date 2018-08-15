Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır ve Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: 'Katar Türkiye'ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacak Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır ve Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır' dedi.
- AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacak. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır ve Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'daki paylaşımında, "Katar, Türkiye’ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacak. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır ve Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır." ifadesine yer verdi.
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